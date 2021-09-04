В музее Кузнецка появилась картина в честь мастеров клещей и молота

04.09.2021 | 11:38

«Кузнечных дел мастера» - так называется картина Анвяря Батаршина, презентация которой прошла во втором по величине городе Пензенской области.

Это уже четвертая работа художника, посвященная истории родного Кузнецка. Новое полотно автора удачно вписалось в общую атмосферу музея ремесла «Кузнечное подворье». Идея запечатлеть умельцев, от которых город получил название, теперь воплощена и в полотне.

Лица писались с Алексея Лапшина и Юрия Фадеева. Автору удалось передать дух кузницы, ее свет, расположение инструментов. Особые слова благодарности автор картины выразил Виктору Седышеву за изготовление кованой рамы.

В этом году музей расширил границы за счет соседнего участка, и теперь новую территорию необходимо развивать. Кроме того, в планах - ремонт фасада и обустройство подъездного пути, сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.