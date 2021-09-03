В Пензе бесплатно покажут два военно-исторических фильма

03.09.2021 | 20:20

В Пензенском краеведческом музее в рамках III международного кинофестиваля «Дни военно-исторического кино», который проходит в большинстве крупных городов России, состоится показ двух художественных фильмов.

«Первый из них - это «Уроки фарси», который вышел в 2020 году, был анонсирован на Берлинском кинофестивале и заслужил очень хорошую рецензию. Многие ставят его в один ряд с такими шедеврами, как «Пианист» Романа Полански или «Список Шиндлера» Стивена Спилберга», - рассказал заместитель директора Пензенского краеведческого музея Виктор Кладов.

Над созданием киноленты работала интернациональная творческая группа. Фильм посвящен Холокосту, снимался в Белоруссии. Его показ состоится в субботу, 4 сентября. А в воскресенье пензенцам предложат другой шедевр - «Белый тигр» Карена Шахназарова.

«Фильм очень динамичный, есть элементы фантастики, мистики. Но нужно понимать, что это метафора, это рассказ о тех ужасах, которые несет война, потому что сам «Белый тигр» - не просто неуязвимый немецкий танк, это как раз квинтэссенция самой войны», - подчеркнул Виктор Кладов.

Оба кинопоказа - и в субботу, и в воскресенье - начнутся в 16:00. После, по желанию посетителей, состоятся экскурсии по краеведческому музею.