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Культура

В Пензе художница отобразила влияние религии на музыку

Печать

Художница Арина Палеха решила назвать свою выставку «Моно». Через работы, выполненные в совершенно разных техниках, она попробовала раскрыть весьма необычную тему - влияние религии на музыку, причем речь идет о современных исполнителях.

«Так как я учусь на реставратора темперной живописи, я с христианством связана довольно тесно, иконы у меня всегда перед глазами. А буддизм - это просто то, что мне очень нравится и находит отклик», - пояснила Арина.

Поэтому «Тайная вечеря» в современном прочтении молодой художницы может выглядеть иначе.

Такие выставки называют портфельными, они небольшие и носят ознакомительный характер. Арина Палеха - выпускница Пензенского художественного училища, получает знания в Санкт-Петербурге в академии имени Штиглица.

«Выставка с глубоким вторым и третьим смыслом, ее надо понимать. Во многие работы надо вглядываться и понять всю глубину мысли автора. Это здорово, учитывая столь юный возраст. Я думаю, она вызовет большой интерес и резонанс», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Он поздравил молодую художницу с началом сотрудничества и вручил благодарственное письмо, а также предложил ей после окончания учебы работу реставратора.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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