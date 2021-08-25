В Литературном музее открылась выставка моды XIX века

25.08.2021 | 20:11

Один из залов Литературного музея на несколько часов превратился в помещение, где проводят балы. Атмосфера XVIII-XIX веков, дамы в пышных платьях, классическая музыка и любопытные зрители. В учреждении культуры открывалась новая экспозиция.

Предметы одежды, которыми пользовались несколько сотен лет назад, раритетные книги и даже картины, написанные во времена Лермонтова, - все это экспонаты из фондов Государственного музея-заповедника «Тарханы». Восстановить полную картину моды XIX века помогают портреты. Некоторые из них выставляются в Литературном впервые.

«Сам Семен Францевич у нас представлен во фраке, жилете, и галстук украшен красивыми пуговицами. А его супруга хоть и в траурном платье, платье украшено воротником с вышивкой. И такие вышивки хранятся в фондах нашего музея и представлены на этой выставке», - рассказала специалист Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Елена Банникова.

Другой экспонат (одно из последних приобретений музея «Тарханы») - жилетка, без которой не обходился гардероб истинного щеголя.

Посетить выставку может любой желающий. Однако организаторы напоминают, что экскурсионные группы будут состоять не более чем из двадцати человек.