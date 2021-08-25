Культура

В Литературном музее открылась выставка моды XIX века

Печать

Один из залов Литературного музея на несколько часов превратился в помещение, где проводят балы. Атмосфера XVIII-XIX веков, дамы в пышных платьях, классическая музыка и любопытные зрители. В учреждении культуры открывалась новая экспозиция.

Предметы одежды, которыми пользовались несколько сотен лет назад, раритетные книги и даже картины, написанные во времена Лермонтова, - все это экспонаты из фондов Государственного музея-заповедника «Тарханы». Восстановить полную картину моды XIX века помогают портреты. Некоторые из них выставляются в Литературном впервые.

«Сам Семен Францевич у нас представлен во фраке, жилете, и галстук украшен красивыми пуговицами. А его супруга хоть и в траурном платье, платье украшено воротником с вышивкой. И такие вышивки хранятся в фондах нашего музея и представлены на этой выставке», - рассказала специалист Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Елена Банникова.

Другой экспонат (одно из последних приобретений музея «Тарханы») - жилетка, без которой не обходился гардероб истинного щеголя.

Посетить выставку может любой желающий. Однако организаторы напоминают, что экскурсионные группы будут состоять не более чем из двадцати человек.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
0
 
Гость||

Мужик с пышной бородой,на цыгана похож.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте