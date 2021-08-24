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Культура

В пензенской библиотеке открылась выставка виниловых пластинок

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Пензенцы смогут послушать русский рок на виниловых пластинках. В областной библиотеке открылась музыкальная выставка.

«Накоплен огромный, богатый фонд грампластинок. В настоящее время их около 5 000. Идея возникла, жалко, что такое богатство лежит мертвым грузом. На мой взгляд, шуршание виниловой пластинки и то, что ты это слышишь в наушниках, это ощущение не сравнится ни с чем», - отметила заместитель директора Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Марина Русакова.

Библиотекарь Елена Яшина с детства любит отечественный рок, поэтому с удовольствием подбирала материал. Она считает, что музыка, воспроизведенная на проигрывателе, создает эффект присутствия на концерте.

«На пластинке звук живой и погружение в атмосферу более явное, нежели когда идет воспроизведение цифровое», - пояснила библиотекарь группы залов делового и досугового чтения Елена Яшина.

На выставке представлены композиции Виктора Цоя, групп «Ария», «Аквариум» и других исполнителей. Также там можно почитать книги про родоначальников русского рока.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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