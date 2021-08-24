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Культура

В Пензе ремонтируют ступени у драмтеатра

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В Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского в преддверии нового сезона обновляют ступени у центрального входа.

«Сняты плиты, удаляется старый бетон и заменяется на новый. После этого будут заново установлены плиты покрытия. К открытию сезона ступени вновь станут прочными, надежными, красивыми и смогут каждый вечер принимать сотни зрителей, посещающих спектакли в большом зале», - рассказали представители театра.

Подготовительные работы прошли и внутри здания. Большую и малую сцены уже обработали огнезащитным составом.

Люстру, установленную под потолком большого зала, спустили вниз, чтобы помыть все хрустальные подвески, проверить проводку и контакты в патронах, поменять лампочки, а затем подняли на место.

229-й сезон в драмтеатре должен открыться в сентябре. Даты премьер пока не назначены.

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Гость||

Лярд уже выделили?

Гость||

Оддолбили истинные театралы.

Гость||

08:58 Прелестно ..

Гость||

непонятно, кто принимает зрителей - прочные ступени или большой зал?!

Имя: Гость
Комментарий:

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