Пензенцев приглашают на «Книжную ночь Гарри Поттера»

19.06.2021 | 11:43

В четверг, 24 июня, в 16:00 пензенская библиотека для детей и юношества присоединяется к всемирной акции «Книжная ночь Гарри Поттера».

Любители творчества Джоан Роулинг смогут побывать на библиоэкскурсии «Тайны и загадки Косого переулка». Знатоки серии книг о Гарри Поттера смогут изготовить своими руками волшебную палочку в «Лавке Олливандера» и по достоинству оценить эксклюзивные товары в «Магазине всевозможных шалостей».

В «Волшебном зверинце» состоится знакомство с магическими существами и домашними любимцами некоторых книжных героев. Также прозвучит рассказ об удивительных литературных артефактах, а в магазинчике «Флориш и Блотс» знатоки смогут блеснуть своими знаниями о волшебном мире.

«Словом, библиотечный «Косой переулок» - это таинственное и загадочное место, в котором подготовлено самое настоящее испытание для маглов и волшебников», - завершили приглашение в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Для того чтобы попасть на «Книжную ночь Гарри Поттера», следует предварительно записаться по телефону 94-58-17.