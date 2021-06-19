Культура

Пензенцев приглашают на «Книжную ночь Гарри Поттера»

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В четверг, 24 июня, в 16:00 пензенская библиотека для детей и юношества присоединяется к всемирной акции «Книжная ночь Гарри Поттера».

Любители творчества Джоан Роулинг смогут побывать на библиоэкскурсии «Тайны и загадки Косого переулка». Знатоки серии книг о Гарри Поттера смогут изготовить своими руками волшебную палочку в «Лавке Олливандера» и по достоинству оценить эксклюзивные товары в «Магазине всевозможных шалостей».

В «Волшебном зверинце» состоится знакомство с магическими существами и домашними любимцами некоторых книжных героев. Также прозвучит рассказ об удивительных литературных артефактах, а в магазинчике «Флориш и Блотс» знатоки смогут блеснуть своими знаниями о волшебном мире.

«Словом, библиотечный «Косой переулок» - это таинственное и загадочное место, в котором подготовлено самое настоящее испытание для маглов и волшебников», - завершили приглашение в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Для того чтобы попасть на «Книжную ночь Гарри Поттера», следует предварительно записаться по телефону 94-58-17.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Словом, библиотечный «Косой переулок» - это таинственное и загадочное место, в котором подготовлено самое настоящее испытание для маглов и волшебников», - завершили приглашение в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.
Опять организуют массовые увеселительные мероприятия в период режима, повышенно готовят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

изготовить своими руками волшебную палочку в «Лавке Олливандера» и по достоинству оценить эксклюзивные товары в «Магазине всевозможных шалостей».
penzainform.ru писал(a):
подготовлено самое настоящее испытание для маглов и волшебников»
Опять маги, чародеи, ворожители и волшебники. Вся нечисть. А потом народ болеет.

Гость||

Делайте прививку, чмошники.

Гость||

Гость писал(a):

Делайте прививку, чмошники.
Ты себе сделал?

Гость||

Гость писал(a):

Ты себе сделал?
Ага.

Гость||

Я в прошлом году чуть не забеременела от любителя Гарри Портера.

Гость||

большинство детей сейчас книг не читают,

- это нужный шаг заинтересовать детей к чтению книг.

Гость||

Гость писал(a):

это нужный шаг заинтересовать детей к чтению книг
Пусть дети читают Конституцию РФ: 1993 года и 2020 года.

Имя: Гость
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