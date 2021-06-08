В Пензенском драмтеатре разместят мемориальную доску Виктору Огареву

08.06.2021 | 11:33

В Пензенском облдрамтеатре установят памятную доску бывшему министру культуры региона Виктору Огареву.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Пензенской области.

«Разместить мемориальную доску заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Огареву Виктору Владимировичу в зрительском фойе большого зала ГАУК «Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского», - говорится в документе.

С областным театром Виктора Огарева связывали 15 лет жизни и творчества. В 1983-1991 гг. он работал директором этого учреждения культуры, после чего перешел на пост художественного руководителя. В 2001 году Виктор Огарев стал министром культуры Пензенской области и пробыл на этой должности до 2010-го, вслед за чем вернулся в театр.

Виктор Огарев скончался в сентябре 2010 года в результате болезни, связанной с органами дыхания. Его памяти неоднократно посвящали не только творческие вечера, но и спортивные мероприятия.