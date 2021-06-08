Культура

В Пензенском драмтеатре разместят мемориальную доску Виктору Огареву

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В Пензенском облдрамтеатре установят памятную доску бывшему министру культуры региона Виктору Огареву.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Пензенской области.

«Разместить мемориальную доску заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Огареву Виктору Владимировичу в зрительском фойе большого зала ГАУК «Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского», - говорится в документе.

С областным театром Виктора Огарева связывали 15 лет жизни и творчества. В 1983-1991 гг. он работал директором этого учреждения культуры, после чего перешел на пост художественного руководителя. В 2001 году Виктор Огарев стал министром культуры Пензенской области и пробыл на этой должности до 2010-го, вслед за чем вернулся в театр.

Виктор Огарев скончался в сентябре 2010 года в результате болезни, связанной с органами дыхания. Его памяти неоднократно посвящали не только творческие вечера, но и спортивные мероприятия.

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Гость||

Огарёв? Соратник Герцена? А какое отношение он к Пензе имеет?

Гость||

Гость писал(a):

Огарёв? Соратник Герцена? А какое отношение он к Пензе имеет?
не в герЦене дело. ведь это рукОписи не горят. а театерры - да

Гость||

Потом Фейгину рядом повесят?

Гость||

Некоторым всё бы обосрать! В.В. Огарёв- пример руководителя в культуре!

Гость||

Гость писал(а):

> Потом Фейгину рядом повесят?

================================

Всякое может быть. Туда Белозёрова и Долина чуть-чуть не успели вписать.

Но это было бы уже окончательным унижением.

Мотовилов (гость)||

Аллея тварцов нужна. Все страны этим страдают. Лучший пример - Нью-Йорк. Там звёзды славы лежат под ногами прохожих на Пятой Авеню фор Блэк Менс.

Имя: Гость
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