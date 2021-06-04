Пензенцам показали моноспектакль о поисках себя и одиночестве

04.06.2021 | 20:40

На моноспектакль «Макото» театра «Опыты драматических изучений» пришло много зрителей - уж очень оригинальна постановка. Действие началось, когда люди только рассаживались по местам.

На сцену вышла актриса Мария Беккер, исполняющая роль единственной героини пьесы - японской танцовщицы, переехавшей жить в Россию. Сначала она пластично извивалась, затем на протяжении нескольких минут издавала странные звуки.

Но после того как зрители уже стали готовы внимать происходящему, перед ними развернулась очень непростая и в то же время понятная всем история, когда поиск себя и свободы оборачивается одиночеством - жизнью, где рядом нет любимых, друзей, семьи, своей страны.

«По форме это «Времена года», а так, по сути, это исповедь. Героиня пытается разобраться в себе, в своей жизни, вообще в том, что получилось в ее жизни, что не получилось. Потом мы со временем узнаем, что она вовсе и не девочка, но это потом выясняется», - рассказал режиссер из Москвы Михаил Егоров.

По его словам, пьеса затрагивает много болевых точек, касающихся отношений с родителями, возлюбленными, с собой. В тоже время спектакль не дает четких ответов на поставленные вопросы. Зритель сам решает, какими они должны быть.