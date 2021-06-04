Культура

Лермонтовский праздник вернется в офлайн-формат

Печать

В Пензенской области началась подготовка к 50-му Всероссийскому Лермонтовскому празднику. Мероприятие пройдет 3 июля в «Тарханах», его девизом станут слова М. Ю. Лермонтова: «…историю страстей и дел моих хранят далекие потомки».

«Гостями праздника в этот день обещают быть народный артист РСФСР Сергей Шакуров, народный артист России Олег Погудин, заслуженный артист России Сергей Маховиков, актриса Лариса Шахворостова, председатель редакционного совета «Литературной газеты» Юрий Поляков, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, поэт Инна Кабыш», - сообщается на сайте музея-заповедника.

Вести праздник будут заслуженный артист России Сергей Казаков и актриса Елена Захарова.

Возложение цветов на могилу М. Ю. Лермонтова намечено на 11:00, творческая встреча с гостями праздника в Зеленом театре - на 12:00.

На территории «Тархан» в этот день также будут работать экспозиции, интерактивные площадки и улица мастеров.

В 2020 году 49-й Всероссийский Лермонтовский праздник прошел в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Трансляцию организовали на сайте музея-заповедника. В программу включили фильм о Лермонтовском празднике, чтение стихов Михаила Юрьевича, мастер-классы и выступления известных людей, которые состоялись в прошлые годы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте