Лермонтовский праздник вернется в офлайн-формат

04.06.2021 | 10:01

В Пензенской области началась подготовка к 50-му Всероссийскому Лермонтовскому празднику. Мероприятие пройдет 3 июля в «Тарханах», его девизом станут слова М. Ю. Лермонтова: «…историю страстей и дел моих хранят далекие потомки».

«Гостями праздника в этот день обещают быть народный артист РСФСР Сергей Шакуров, народный артист России Олег Погудин, заслуженный артист России Сергей Маховиков, актриса Лариса Шахворостова, председатель редакционного совета «Литературной газеты» Юрий Поляков, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, поэт Инна Кабыш», - сообщается на сайте музея-заповедника.

Вести праздник будут заслуженный артист России Сергей Казаков и актриса Елена Захарова.

Возложение цветов на могилу М. Ю. Лермонтова намечено на 11:00, творческая встреча с гостями праздника в Зеленом театре - на 12:00.

На территории «Тархан» в этот день также будут работать экспозиции, интерактивные площадки и улица мастеров.

В 2020 году 49-й Всероссийский Лермонтовский праздник прошел в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Трансляцию организовали на сайте музея-заповедника. В программу включили фильм о Лермонтовском празднике, чтение стихов Михаила Юрьевича, мастер-классы и выступления известных людей, которые состоялись в прошлые годы.