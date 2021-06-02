В Пензе школьницы и педагог устроили совместную выставку

02.06.2021 | 20:31

Педагог дополнительного образования Юлия Филина и две ее воспитанницы представили общую экспозицию. Выставка открылась в музее народного творчества.

«Моя задача как педагога - помочь каждому ребенку открыть творчество внутри него. Для этого я использую различные материалы и инструменты. Мы видим здесь картины, работы из дерева, работы из фоамирана, из разных материалов, также мы видим лепку из полимерной глины», - рассказала педагог дополнительного образования Юлия Филина.

Учитель технологии в школе № 68 в этом же образовательном учреждении занимается с ребятами во внеурочное время, возглавляет творческое объединение. На выставку юные мастерицы и их наставница отобрали больше 100 работ.

«У меня - техника рисования на холсте, декупаж и роспись на дереве. Много красивых работ, я их отобрала, потому что они мне очень нравятся», - отметила воспитанница Юлии Филиной Валерия Полежаева.

«Я много времени уделяю творчеству, мне нравится заниматься. Думаю, творчество в будущем поможет мне устроиться на хорошую работу», - поделилась воспитанница Юлии Филиной Валерия Ракова.

Экспозиция стала для Юлии Филиной юбилейной: в этом году мастерица отмечает 25-летие своей творческой деятельности.