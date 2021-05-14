Сетевое издание|18+|Пятница|14 мая 2021|21:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

Культура

Пензенским студентам рассказали о личности Александра Невского

Печать

Легендарная фраза «Пусть без страха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет Русская земля» из фильма Сергея Эйзенштейша «Александр Невский» как нельзя лучше характеризует героическую личность князя. В этом году исполняется 800 лет со дня его рождения.

Круглую дату в Музее одной картины решили отметить тематическим кинопоказом для студентов художественного училища. Предварял сеанс рассказ о выдающемся полководце.

«Это тот человек, который первоначально стал собирать русские земли, особенно северо-западные, на которые претендовали тогда и Швеция, и Польша, и Литва», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Одним из самых ярких фактов в биографии Александра Невского стало сражение с немецкими крестоносцами на Чудском озере. В запасниках картинной галереи хранится полотно Владимира Серова, на котором изображен фрагмент Ледового побоища 1242 года.

«И на этом полотне мы видим не просто баталию, а ее кульминационный момент, когда войско Александра Невского разбивает рыцарей-меченосцев Тевтонского ордена, и часть из них, согласно общему представлению, проваливается под лед», - сообщил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Студентам показали видеопроекцию работы Серова. Оригинал размером более 2,5×2,5 метра будет выставлен на всеобщее обозрение 28 мая в картинной галерее.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Александр Невский» как нельзя лучше характеризует героическую личность князя.
Его лучше характеризует другой фрагмент,где монголы пленниц, баб русских уводят на его глазах,а он стариков успокаивает,что пусть этих насилуют и убивают монголы,а мы им потом будем мстить.

Гость||

На данном отрезке времени это наш идеал? А существовал ли сей персонаж?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте