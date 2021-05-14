Пензенским студентам рассказали о личности Александра Невского

14.05.2021 | 19:59

Легендарная фраза «Пусть без страха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет Русская земля» из фильма Сергея Эйзенштейша «Александр Невский» как нельзя лучше характеризует героическую личность князя. В этом году исполняется 800 лет со дня его рождения.

Круглую дату в Музее одной картины решили отметить тематическим кинопоказом для студентов художественного училища. Предварял сеанс рассказ о выдающемся полководце.

«Это тот человек, который первоначально стал собирать русские земли, особенно северо-западные, на которые претендовали тогда и Швеция, и Польша, и Литва», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Одним из самых ярких фактов в биографии Александра Невского стало сражение с немецкими крестоносцами на Чудском озере. В запасниках картинной галереи хранится полотно Владимира Серова, на котором изображен фрагмент Ледового побоища 1242 года.

«И на этом полотне мы видим не просто баталию, а ее кульминационный момент, когда войско Александра Невского разбивает рыцарей-меченосцев Тевтонского ордена, и часть из них, согласно общему представлению, проваливается под лед», - сообщил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Студентам показали видеопроекцию работы Серова. Оригинал размером более 2,5×2,5 метра будет выставлен на всеобщее обозрение 28 мая в картинной галерее.