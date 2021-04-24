Пензенский духовой оркестр настроил слушателей на весну

24.04.2021 | 20:00

От рок-произведений до легендарных советских песен - программа нового концерта пензенского духового оркестра весьма разнообразна: композиции группы ABBA, хиты советского прошлого и саундтреки к известным фильмам.

«Концерт приурочен к началу весны, и, соответственно, музыка легкая, жизнерадостная, чтобы создать у слушателей настрой», - пояснил главный дирижер оркестра Антон Пригорев.

Муслим Магомаев был популярнейшим исполнителем в Советском союзе. Его песни до сих многие знают наизусть. Отдельный блок концерта артисты посвятили творчеству маэстро. Со сцены прозвучали и «Королева красоты» и «Синяя вечность».

Коллектив - постоянный участник джазовых фестивалей. Одно из любимых произведений музыкантов - легендарная Ja-Da.