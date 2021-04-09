В Пензе выставили работы художников из Санкт-Петербурга

09.04.2021 | 20:27

Распознать приметы Санкт-Петербург в ярких домах получается не сразу. Но, по мнению художницы Людмилы Давыдовой, улочки Северной столицы выглядят именно так: небо всегда голубое, а в Неве отражаются красные здания и аккуратные деревья.

«Толчком послужил вид города, который она увидела со стороны Исаакиевского собора, когда там солнце заходило. Видимо, в тот момент она решила создать первый пейзаж, и получилась интересная серия, где город представлен ярким, интересным и необычным», - отметил художник Андрей Бодров (г. Санкт-Петербург).

На выставке в картинной галерее представлена живопись трех авторов из Санкт-Петербурга. Андрей Бодров привез десятки графических портретов известных личностей, прославивших город на Неве.

«Сам проект был придуман Мудровым Юрием Витальевичем. Когда проект начинался, он был председателем секции искусствоведения Санкт-Петербургского союза художников. Сейчас он работает директором Исаакиевского собора, но продолжает курировать этот проект», - пояснил рисовальщик.

В фонд картинной галереи он передал несколько своих картин, а также работы, которые принадлежат кисти Людмилы Давыдовой.