Культура

В Пензе выставили работы художников из Санкт-Петербурга

Печать

Распознать приметы Санкт-Петербург в ярких домах получается не сразу. Но, по мнению художницы Людмилы Давыдовой, улочки Северной столицы выглядят именно так: небо всегда голубое, а в Неве отражаются красные здания и аккуратные деревья.

«Толчком послужил вид города, который она увидела со стороны Исаакиевского собора, когда там солнце заходило. Видимо, в тот момент она решила создать первый пейзаж, и получилась интересная серия, где город представлен ярким, интересным и необычным», - отметил художник Андрей Бодров (г. Санкт-Петербург).

На выставке в картинной галерее представлена живопись трех авторов из Санкт-Петербурга. Андрей Бодров привез десятки графических портретов известных личностей, прославивших город на Неве.

«Сам проект был придуман Мудровым Юрием Витальевичем. Когда проект начинался, он был председателем секции искусствоведения Санкт-Петербургского союза художников. Сейчас он работает директором Исаакиевского собора, но продолжает курировать этот проект», - пояснил рисовальщик.

В фонд картинной галереи он передал несколько своих картин, а также работы, которые принадлежат кисти Людмилы Давыдовой.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
0
 
Гость||

какого художника выставили

Гость||

Ерунда какая-то у этой Людмилы Давыдовой. В детских садах малыши интересней рисуют.

Гость||

Хотела закосить под известнх мастеров , типа Пикассо, Шагала, Малевича , но ей до них как до звезды ...цвет вроде уловила, а фактуры нет, не дано.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте