Пензенский ансамбль танца снова признан образцовым

27.03.2021 | 20:30

Раз в три года каждый творческий коллектив должен подтверждать высокое звание образцового. После продолжительного перерыва, связанного с пандемией, участники хореографического ансамбля «Веснушки» вновь вышли на сцену и сразу стали участниками ответственного мероприятия.

«От нашего выступления зависит судьба коллектива. Мы очень сильно переживаем сейчас и надеемся, что справимся. Мы уверены, что справимся!» - рассказала воспитанница ансамбля Алина Елина.

Присуждать или нет звание образцового, решает специальная комиссия, состоящая из работников культмассового сектора, которым артисты показывают 13 номеров. Треть из них - премьерные постановки. Например, «Северный танец», судя по декорациям, «Веснушки» должны были презентовать еще перед Новым годом.

Звание образцового ансамбль «Веснушки» носит с 1984 года.

«Это уровень, конечно! И когда есть уровень - есть уверенность, некая платформа, на которой ты крепко стоишь. Особенно важно, что уже чувствуешь силу в себе. Думаю, ниже спускаться никому не захочется», - отметила художественный руководитель ансамбля Инна Крюкова.