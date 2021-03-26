Культура

В Пензе открылась выставка, посвященная Венеции

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Зал Губернаторского дома на время превратился в венецианскую улицу. Световой инсталляцией встречали гостей, которые пришли на открытие выставки, посвященной одному из самых красивых городов мира.

45 полотен отечественных и зарубежных художников теперь могут увидеть все желающие.

«Уникальное расположение Венеции, каналы вместо улиц - это уже произведение искусства. Венеция - симбиоз искусств. Это и живопись, и архитектура, и зодчество, и дизайн, и скульптура», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Одна из жемчужин Италии на протяжении многих веков привлекает художников со всего мира. Каждый живописец мечтает хоть раз побывать в городе на воде и, конечно же, изобразить всю красоту на холсте.

Алексею Каленеву повезло: на выставке представлено несколько лучших его работ. Восхищаться Венецией он, кажется, не перестанет никогда.

«Там много что можно посмотреть, много памятников архитектурных, выдающихся художников, которые там творили, поэтому так и манит туда. Добро пожаловать на нашу экспозицию», - отметил художник.

Центральное место вернисажа занимает работа Карла Йозефа Пютлера.

«Она в себе заключает весь дух, всю атмосферу города. Это австрийский художник, который волею судеб неоднократно бывал в Венеции», - рассказал заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Город на воде отмечает юбилей - ему исполнилось 1 600 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Она уже давно откоыта, на ул. Рябова. Венеция чо?!

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