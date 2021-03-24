Культура

В Пензе отреставрировали картину из коллекции бывшего губернатора

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В Пензе специалисты картинной галереи имени К. А. Савицкого закончили реставрацию полотна Франческо Канти «Развалины».

Картина была написана в XVIII веке. В галерею она попала в 1891 году вместе с другими полотнами коллекции бывшего пензенского губернатора Николая Селиверстова.

«По причине того, что многослойный потемневший и пожелтевший лак исказил колорит, эта чудесная живописная миниатюра никогда не выставлялась», - рассказали в пресс-службе регионального минкульта.

Теперь посетители галереи смогут полюбоваться восстановленным полотном, на котором изображен реальный пейзаж, соединенный с фантастической архитектурой. Особое очарование картине придает свет заходящего солнца.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость||

Я уж думал из коллекции другого бывшего. А портрет из его дома поступит в фонды галереи?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Развалины»
так и есть область развалины одни

Гость||

А другой бывший является почетным гражданином Пензы.

Гость||

Гость писал(a):

А другой бывший является почетным гражданином Пензы.
того не трогайте тот был хорошим, много чего сделал для области

Гость||

Гость писал(a):

А другой бывший является почетным гражданином Пензы.

того не трогайте тот был хорошим, много чего сделал для области

Белозерцеву впаяют десятку,Шпигелю пять,сынкам лет по восемь.И с полной конфискацией.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.03.2021 16:12|

Гость писал(a):

А другой бывший является почетным гражданином Пензы.

того не трогайте тот был хорошим, много чего сделал для области

да за свой счёт , прямо благодетель уж не доля ли

Гость||

А Ваня достойный член общества или нет? Он так и будет почетным гражданином нашего города? может пора снять с него почетность

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Развалины»
Про Пензенскую область после Ивана.

Гость||

Провакационный заголовок.ПИ глумятся и изгаляются как могут над бывшим хозяином.

Гость||

Жаль, что вряд ли появятся в будущем коллекции картин наших Пензенских губеров, которые занимали эти должности за последние 100 лет. Другие у них были помыслы и слишком меркантильные делишки. Собирать коллекции картин и передавать их Пензенскому краю, как наследие, это сейчас - моветон!

Гость||

Гость писал(a):

Белозерцеву впаяют десятку,Шпигелю пять,сынкам лет по восемь.И с полной конфискацией.
Где ставку сделать?

Гость||

Специально что-ли так написали. Ну и люди!

Имя: Гость
Комментарий:

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