В Пензе отреставрировали картину из коллекции бывшего губернатора

24.03.2021 | 15:56

В Пензе специалисты картинной галереи имени К. А. Савицкого закончили реставрацию полотна Франческо Канти «Развалины».

Картина была написана в XVIII веке. В галерею она попала в 1891 году вместе с другими полотнами коллекции бывшего пензенского губернатора Николая Селиверстова.

«По причине того, что многослойный потемневший и пожелтевший лак исказил колорит, эта чудесная живописная миниатюра никогда не выставлялась», - рассказали в пресс-службе регионального минкульта.

Теперь посетители галереи смогут полюбоваться восстановленным полотном, на котором изображен реальный пейзаж, соединенный с фантастической архитектурой. Особое очарование картине придает свет заходящего солнца.