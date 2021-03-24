В Пензе отреставрировали картину из коллекции бывшего губернатора

В Пензе специалисты картинной галереи имени К. А. Савицкого закончили реставрацию полотна Франческо Канти «Развалины».
Картина была написана в XVIII веке. В галерею она попала в 1891 году вместе с другими полотнами коллекции бывшего пензенского губернатора Николая Селиверстова.
«По причине того, что многослойный потемневший и пожелтевший лак исказил колорит, эта чудесная живописная миниатюра никогда не выставлялась», - рассказали в пресс-службе регионального минкульта.
Теперь посетители галереи смогут полюбоваться восстановленным полотном, на котором изображен реальный пейзаж, соединенный с фантастической архитектурой. Особое очарование картине придает свет заходящего солнца.
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Я уж думал из коллекции другого бывшего. А портрет из его дома поступит в фонды галереи?