Культура

В Пензе дал концерт ансамбль ВДВ «Голубые береты»

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Голубые береты - и на сцене Центра культуры и досуга, и в зрительном зале. На концерте одноименного коллектива, как правило, случайных людей не бывает.

«Легендарная группа! Были на концертах, росли на их песнях», - отметил знаток.

Песни «Голубых беретов» поклонники знают наизусть. Их выступлений ждут, и свободные места в зале - явление исключительно санитарно-эпидемиологическое.

«Такова диспозиция, но мы знаем, что потихонечку все начинает открываться. Слава богу, мы наконец-то опять добрались до Пензы, очень рады этой встрече с вами», - пообщался со зрителями художественный руководитель ансамбля Сергей Яровой.

Из-за пандемии коллективу пришлось отменить юбилейный гастрольный тур. В 2020 году «Голубым беретам» исполнилось 35.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

прекрасный ансамбль

Гость||

спасибо ребят, вас осталось единицы

Д-р Шаффхаузен||

Если не они то кто же?

Бутылки о бошки разбивали?

Гость||

Ребят, приезжайте в тематический праздник.

Гость||

Ну а че, нормальная такая художественная самодеятельность. Странно только, что 35 лет продержались

Гость||

что там голубые?

Гость||

Прокуроры

Имя: Гость
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