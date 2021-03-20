В Пензе дал концерт ансамбль ВДВ «Голубые береты»

20.03.2021 | 20:00

Голубые береты - и на сцене Центра культуры и досуга, и в зрительном зале. На концерте одноименного коллектива, как правило, случайных людей не бывает.

«Легендарная группа! Были на концертах, росли на их песнях», - отметил знаток.

Песни «Голубых беретов» поклонники знают наизусть. Их выступлений ждут, и свободные места в зале - явление исключительно санитарно-эпидемиологическое.

«Такова диспозиция, но мы знаем, что потихонечку все начинает открываться. Слава богу, мы наконец-то опять добрались до Пензы, очень рады этой встрече с вами», - пообщался со зрителями художественный руководитель ансамбля Сергей Яровой.

Из-за пандемии коллективу пришлось отменить юбилейный гастрольный тур. В 2020 году «Голубым беретам» исполнилось 35.