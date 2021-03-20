В краеведческом музее выставят китайские альбомы и японское оружие

20.03.2021 | 14:49

В среду, 24 марта, в 14:00 в Пензенском краеведческом музее состоится открытие выставки «Загадочный мир Востока», знакомящей посетителей с культурой Японии, Китая, Кореи, Индонезии.

Основу составят экспонаты из фондов Пензенского краеведческого музея: подлинные элементы обмундирования и вооружения, морские принадлежности, художественные произведения, предметы быта, украшения и элементы традиционного костюма.

Самой разнообразной является китайская коллекция. К примеру, гости выставки смогут по достоинству оценить альбомы конца XIX - начала XX вв. с рисунками, изображающие сюжеты из жизни китайцев.

Также на выставке будут представлены традиционное японское оружие и элементы боевого облачения воина. Индонезийская коллекция представлена предметами быта.

«Выставка «Загадочный мир Востока» рассчитана на широкий круг посетителей», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.