Культура

В краеведческом музее выставят китайские альбомы и японское оружие

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В среду, 24 марта, в 14:00 в Пензенском краеведческом музее состоится открытие выставки «Загадочный мир Востока», знакомящей посетителей с культурой Японии, Китая, Кореи, Индонезии.

Основу составят экспонаты из фондов Пензенского краеведческого музея: подлинные элементы обмундирования и вооружения, морские принадлежности, художественные произведения, предметы быта, украшения и элементы традиционного костюма.

Самой разнообразной является китайская коллекция. К примеру, гости выставки смогут по достоинству оценить альбомы конца XIX - начала XX вв. с рисунками, изображающие сюжеты из жизни китайцев.

Также на выставке будут представлены традиционное японское оружие и элементы боевого облачения воина. Индонезийская коллекция представлена предметами быта.

«Выставка «Загадочный мир Востока» рассчитана на широкий круг посетителей», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Китай славился своей культурой, своим тонким фарфором, но после оккупации стал производить всякие отбросы и откровенный мусор.

Гость||

Один блогер сказал, что Япония стала американским ДиснейЛендом.

Гость||

Судя по нашей эстраде,из России очередной клон америки делают.

Гость||

Общая гей культура называется всем странам,скоро различий не будет. А если ты ковер на стену повесил, то будешь высмеян, так как в США так не принято.

Гость||

Гость писал(a):

Один блогер сказал, что Япония стала американским ДиснейЛендом.
говорить можно, что угодно. Япония от этого хуже не станет. Страна с высочайшими технологиями и самой высокой продолжительностью жизни людей.

Имя: Гость
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