В Пензе организовали выставку советских атрибутов Нового года

08.01.2021 | 19:31

Атрибуты Нового года времен СССР собрали в одном из залов музея И. Н. Ульянова. Среди экспонатов - елочные игрушки, коробки от сладостей, посуда, которая была в каждой советской семье, а теперь стала раритетом, и, конечно, фотографии.

Директор музея Лариса Панова показала альбом 1957 года - летопись зимних торжеств в детском доме № 2.

«По этим фотографиям мы можем видеть те ценности, которые прививали детям буквально с самого раннего возраста, потому что детский дом этот был дошкольный, там находились совсем маленькие детки. На участке у них стояла красивая елка, они катались с горы во дворе. К труду приучали даже совсем маленьких: они сами делали себе горку при помощи лопаток, потом катались на санках», - отметила Лариса Панова.

Елочные игрушки на выставку передала коллекционер Анна Скворцова, большая часть экспонатов - из фондов краеведческого музея.

Интересно, что все открытки когда-то прислали одному пензенцу - Сергею Сахарову. У него было множество друзей в разных городах СССР, а в результате новогоднее собрание оказалось таким, что музейщики смогли продемонстрировать посетителям лишь небольшую его часть.

Некоторые экспонаты из дома принесли сами сотрудники, в том числе и самый крупный из них - черно-белый телевизор «Старт-3», выпускавшийся с 1957 года. Он мог показывать пять каналов, а весил около двух десятков килограммов.

Экспозиция получилась небольшой, но интересной и атмосферной. Ее осмотр у многих вызовет ностальгию.

«Похожие елочные игрушки и точно такие же были у моей бабушки, у моей мамы. Это ощущение праздника, детства как раз присутствует. Я думаю, что не у одной у меня такое чувство возникает», - поделилась Лариса Панова.

Выставка в музее будет работать до конца января.