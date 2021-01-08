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Культура

В Пензе организовали выставку советских атрибутов Нового года

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Атрибуты Нового года времен СССР собрали в одном из залов музея И. Н. Ульянова. Среди экспонатов - елочные игрушки, коробки от сладостей, посуда, которая была в каждой советской семье, а теперь стала раритетом, и, конечно, фотографии.

Директор музея Лариса Панова показала альбом 1957 года - летопись зимних торжеств в детском доме № 2.

«По этим фотографиям мы можем видеть те ценности, которые прививали детям буквально с самого раннего возраста, потому что детский дом этот был дошкольный, там находились совсем маленькие детки. На участке у них стояла красивая елка, они катались с горы во дворе. К труду приучали даже совсем маленьких: они сами делали себе горку при помощи лопаток, потом катались на санках», - отметила Лариса Панова.

Елочные игрушки на выставку передала коллекционер Анна Скворцова, большая часть экспонатов - из фондов краеведческого музея.

Интересно, что все открытки когда-то прислали одному пензенцу - Сергею Сахарову. У него было множество друзей в разных городах СССР, а в результате новогоднее собрание оказалось таким, что музейщики смогли продемонстрировать посетителям лишь небольшую его часть.

Некоторые экспонаты из дома принесли сами сотрудники, в том числе и самый крупный из них - черно-белый телевизор «Старт-3», выпускавшийся с 1957 года. Он мог показывать пять каналов, а весил около двух десятков килограммов.

Экспозиция получилась небольшой, но интересной и атмосферной. Ее осмотр у многих вызовет ностальгию.

«Похожие елочные игрушки и точно такие же были у моей бабушки, у моей мамы. Это ощущение праздника, детства как раз присутствует. Я думаю, что не у одной у меня такое чувство возникает», - поделилась Лариса Панова.

Выставка в музее будет работать до конца января.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Тогда ещё и коммунисты были,а потом предали идеалы и стали глубоковерующими???

Гость||

Становится традицией вспоминать ссср, а традиции потом становятся законом!

Именно поэтому скоро бкдем жить как раньше в ссср и это радует!

Гость||

Чего радует? нас упорно загоняют в стойло под названием СОВОК.. причём в самой уpoдливой его форме с "белыми людьми" в лице чиновников и олигархов и серой быдломассой

Имя: Гость
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