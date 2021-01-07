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Культура

На площади Ленина для пензенцев устроили рождественскую программу

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На площади Ленина артисты поздравили пензенцев с одним из великих православных праздников. К ним присоединились и представители духовенства, говорившие об особом значении этого торжества.

«Рождество для каждого православного христианина, да и всего человечества важно прежде всего тем, что именно в этот момент сам Господь принимает образ человеческий и сходит на эту землю, чтобы каждому верующему в него и желающему следовать за ним принести спасение», - пояснил пресс-секретарь Пензенской духовной семинарии иерей Вячеслав Шигуров.

В честь праздника музыкально-развлекательную программу у главной новогодней елки Пензы назвали «Рождественские встречи». В течение часа участники этно-фолк-группы «Вертоград» и солисты Центра культуры и досуга исполняли советские шлягеры, современные популярные композиции и русские народные песни.

«Хочу от всего сердца поздравить город Пензу, пожелать чистого неба над головой и здоровья, счастья, любви!» - произнесла солистка этно-фолк-группы «Вертоград» Яна Лукьянова.

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