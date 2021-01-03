Пензенских ребят познакомили с творчеством писателя Ульфа Старка

03.01.2021 | 18:25

Чего только не было в том чемодане: горы, леса, реки, волшебники, сказочные звери. Уместилось все, и еще осталось место для приключений и хорошего настроения.

Творческий проект под названием «Фан-Чемодан» реализовал Дмитрий Аксенов, актер «Театра Доктора Дапертутто». На своих представлениях в игровой форме он рассказывает маленьким горожанам о детских книгах. Популяризирует чтение.

«От меня зависит и художественное наполнение, как будет услышан и прочитан текст, что увидят дети и услышат. Мы задействуем музыку и реквизит. Любой встрече предшествует большая подготовка», - пояснил артист.

Вечер в литературном музее был посвящен произведению шведского писателя Ульфа Старка. Рассказ назывался «Рождество в лесу».

Дмитрий Аксенов использует в своей работе несколько десятков произведений иностранных и отечественных писателей. Представления он проводит и в онлайн-режиме.