В музее народного творчества пензенцев ждут «Зимние кружева»

27.12.2020 | 15:29

И на злобу дня тоже - игрушечные быки крепко сжимают вакцину от коронавируса. Сознательные символы 2021 года появились в музее народного творчества. Их сделали юные пензенские мастера. Представители сразу трех творческих объединений принимают участие в общей выставке.

«Здесь представлены работы в разных техниках. Это и войлоковаляние, и расписные валенки, и различные новогодние аппликации, и мягкая игрушка, и роспись. Детям это нравится, их увлекает. Говорят, что детей не надо учить творчеству, главное - чтобы рядом был увлеченный педагог, который сам в этом заинтересован», - пояснила специалист музея народного творчества Наталья Симонова.

Около пятидесяти экспонатов представили ребята из подросткового клуба «Электрон», студий «Расписные зори» и «Колорит».

«У меня 60 человек воспитывается, занимаемся мы аппликацией, оригами, рисованием, правополушарным рисованием. Развитие моторики, развитие вкуса, цвета. Мы изучаем же и колористику», - отметила руководитель студии «Колорит» Наталья Польдяева.

Елизавета Потапова - одна из самых юных участниц выставки. Жительница Пензы украшала теплую зимнюю обувь.

«Мне помогала мама. Очень было сложно рисовать валенки, делала долго», - призналась участница выставки.

Экспозиция называется «Зимние кружева». Она будет работать до середины января.