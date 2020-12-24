В Пензе детям показали первое новогоднее представление

24.12.2020 | 19:37

В 2020-м новогодние маски на лицах гостей областной филармонии не отличаются фантазией и выразительностью - они для безопасности. В усеченном формате в учреждении культуры началась праздничная кампания.

Первое новогоднее представление стало благотворительным - для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Музыкальная сказка в исполнении группы «Калейдоскоп», которая называется «В тридесятом царстве, или За кудыкину гору», по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка», - рассказала заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Ежедневные праздничные спектакли будут проходить до 8 января.

«Хочу пожелать вам в наступающем новом году счастья, благополучия и - главное в нашей ситуации - здоровья. Всего наилучшего!» - поздравил пензенцев Дед Мороз.