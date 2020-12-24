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Культура

В Пензе детям показали первое новогоднее представление

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В 2020-м новогодние маски на лицах гостей областной филармонии не отличаются фантазией и выразительностью - они для безопасности. В усеченном формате в учреждении культуры началась праздничная кампания.

Первое новогоднее представление стало благотворительным - для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Музыкальная сказка в исполнении группы «Калейдоскоп», которая называется «В тридесятом царстве, или За кудыкину гору», по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка», - рассказала заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Ежедневные праздничные спектакли будут проходить до 8 января.

«Хочу пожелать вам в наступающем новом году счастья, благополучия и - главное в нашей ситуации - здоровья. Всего наилучшего!» - поздравил пензенцев Дед Мороз.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Рабы немы. Вот и воплотились мысли коммунистов.Правду говорили.

Гость||

Жapкиe дeвyшки ищyт eбли на oднy нoчь! Вce бecплaтнo и aнoнимнo, вce oни жaждyт cпepмы и любят ceкc ----- http://bit.do/chpoking

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