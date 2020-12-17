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Культура

В Пензе открылась выставка лучших фоторабот о Сурском крае

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В арт-пространстве на улице Куйбышева открылась выставка фоторабот финалистов регионального конкурса. Рыжий охотник или утренняя встреча улиток, ромашковые сны или деревенька - на снимках изображена география Сурского края.

«Представление о Пензенской области глазами художника. 280 работ принимало участие в конкурсе, 33 работы 22 авторов жюри отобрало в качестве победителей», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Семиклассница Ксения Чернова из села Поим Белинского района - в числе финалистов. Под началом своего наставника - папы, руководителя фотоклуба - девочка занимается макросъемкой. В объектив ее камеры попадают божьи коровки, шмели.

«Насекомое надо сфотографировать в такой момент, когда оно, например, собирает пыльцу. А одуванчики никуда не убегут», - пояснила Ксения.

В конкурсе принимали участие как начинающие фотографы, так и те, кого по праву называют фотохудожниками.

«Мы со многими участниками видимся из года в год. Они участвуют, побеждают. Пусть так будет всегда. Пусть о Пензенском крае знают по всей России благодаря вашим работам», - нацелил мастеров заместитель министра культуры и развития туризма Пензенской области Игорь Пантюшов.

За красивые кадры родного края финалисты получили в подарок дипломы и книги.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

нацелил мастеров заместитель министра культуры и развития туризма Пензенской области Игорь Пантюшов.
А его что, ещё не посадили?

Имя: Гость
Комментарий:

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