В драмтеатре детям покажут спектакль «Двенадцать месяцев»

17.12.2020 | 18:01

В Пензенском драматическом театре полным ходом идет подготовка к новогодним представлениям. Программа выступления стандартная, только волшебная сказка перекочевала из фойе на большую сцену.

Дед Мороз и Снегурочка проведут привычные игры с детьми, но соблюдая меры безопасности - без хороводов вокруг елки и на расстоянии посоха.

«Не может такого быть, чтобы дети не увидели Деда Мороза и чтобы он их не поздравил с Новым годом, не подарил подарки. Это очень важно, что мы работаем, что мы будем дарить радость детям и взрослым», - рассказал автор сценария и режиссер интермедии «Новогоднее веселье» Владислав Матюкин.

После веселых игр дети увидят спектакль по произведению Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Премьера постановки была в 2015-м, спустя пять лет саратовский режиссер Алексей Зыков решил ее возродить.

На сцене появятся как хорошо известные пензенцам актеры, так и дебютанты. Среди них - Дарья Шнейдер, которая начала служить в драматическом в июле этого года.

Посмотреть представление и погрузиться в новогоднюю атмосферу можно будет с 19 декабря по 10 января включительно.