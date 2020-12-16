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Культура

В Губернаторском доме открыли выставку картин о жизни на Севере

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В Губернаторском доме можно увидеть «Северное сияние» - так называется выставка, посвященная художникам, чье творчество буквально пронизано духом Севера и Сибири. Камерный зал украсили восемь картин, принадлежащих перу Ивана Ендогурова, Александра Борисова и Владимира Стожарова. Работа последнего - самая крупная в экспозиции.

Стожарова многие называют Репиным XX века. Заместитель директора Пензенской картинной галереи Дмитрий Бушмин с такой оценкой согласен.

«Это один из тех ярких советских живописцев, который буквально воспел русскую деревню, Русский Север и его быт», - отметил он.

Ивана Едогурова считают блестящим художником XIX века, который очень любил писать лирические пейзажи. А Александр Борисов - исследователь полярных земель и один из первых, кто перенес на холст увиденное в Арктике.

«Восемь совершенно разных работ! Казалось бы, Русский Север, какие-то снега, льды, белые медведи. Нет, это зарисовки, фрагменты из жизни - схвачены дома, природа, совершенно необычное море», - пояснил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Несколько пейзажей с выставки в коллекции картинной галереи оказались благодаря Андрею Боголюбову - местному меценату, который когда-то подарил творения Пензенскому художественному училищу.

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