Пензенцы простились с заслуженным деятелем искусств Наталией Кугель

16.12.2020 | 19:37

Политики, работники культуры и почитатели таланта собрались в фойе драматического театра, чтобы проводить в последний путь Наталию Кугель - художественного руководителя «Дома Мейерхольда» и заслуженного деятеля искусств Российской федерации. Для своих актеров она была второй мамой, которая для многих из них открыла волшебный мир театра. С ее уходом «Дом Мейерхольда» осиротел.

«Очень жалко. Уходят такие люди! Об этом и говорить невозможно», - отметила народная артистка России Галина Репная.

«Она никому не угождала, была такой, какая она есть, и в этом - ее гениальность», - подчеркнул художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Наталия Аркадьевна была бессменным руководителем центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», единственным директором одноименного музея. В 1999 году по ее инициативе был открыт первый в мире памятник русскому режиссеру Всеволоду Мейерхольду.

«Я очень завидовала всегда ее артистам, потому что они могли это принимать из уст в уста. Надеюсь, что они будут бережно хранить все, что оставила им Наталия Аркадьевна», - произнесла министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Чтобы купить билеты на спектакли, поставленные Наталией Кугель, люди приходили к 5:00 и несколько часов стояли в очереди. Ее уникальное видение притягивало зрителей. Вся жизнь была связана с храмом Мельпомены. Без театра она не могла, теперь театр остался без нее.

«Наш коллектив сделает все возможное, чтобы ставить часть спектаклей, которые сделаны Наталией Аркадьевной, не стоять на месте, продолжать движение. Радовать зрителей - это то, чему она нас учила», - рассказал актер «Театра Доктора Дапертутто» Дмитрий Кинге.