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Общество

В Пензе скончался участник Великой Отечественной войны Федор Степанов

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В пятницу, 18 апреля, в Пензе на 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Федор Степанов.

Он родился 12 декабря 1924 года в деревне Моисеево Маревского района Новгородской области, после окончания 8-летней школы поступил в Ленинградский техникум точной механики и оптики.

В первый же день войны Федор Степанов пришел в военкомат, но его не взяли, так как он не достиг призывного возраста. Вместе с однокурсниками юноша возводил оборонительные сооружения в Ленинграде. В 1941-1942 годах он перенес все лишения блокадного города, сообщили в областном правительстве.

В 1942-м его техникум эвакуировали под Новосибирск. Федор Павлов прошел месячный курс восстановления после истощения и начал готовиться к учебным сборам, а когда ему исполнилось 18 лет, добровольцем ушел на фронт.

«Служил рядовым, затем сержантом мотострелковых войск. Участвовал в оборонительных боях в Новгородской области, Калининской области (ныне Тверская область), на Смоленском направлении, в Белоруссии. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. В 1943 году был тяжело ранен под Смоленском», - перечислили в правительстве.

После войны окончил Военно-инженерную академию им. Куйбышева в Москве, потом служил в инженерных войсках. Федор Павлович участвовал в сплошном разминировании местности, был командиром инженерно-саперного батальона в Куйбышеве (ныне Самара), затем в Пензе.

В Пензенской области он участвовал в строительстве дорог, мостов и транспортных развязок, преподавал в артиллерийском училище, на военной кафедре университета архитектуры и строительства.

С 1995 года Федор Павлович был активным участником ветеранского движения.

Он награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, 2 медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией»; в 2019 году - почетным знаком «Во славу земли Пензенской».

Федор Павлович воспитал двоих детей, четырех внуков и трех правнуков.

Прощание с ним состоится в понедельник, 21 апреля, в 11:00 в Доме офицеров.

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Источник — фото областного правительства
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