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Культура

В Литературном музее юные пензенцы потрогали старинные предметы

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Это был тот редкий случай, когда трогать руками экспонаты не просто можно, но и поощряется. В зале Литературного музея прошло мероприятие «Приметы милой старины. Традиции народной культуры на кончиках пальцев». Дети с нарушением слуха в буквальном смысле прикоснулись к истории.

«Конечно же, очень полезно, потому что нашим детям не хватает кругозора, многих вещей они просто не знают, никогда не видели - в отличие от слышащих детей. Для развития это им необходимо», - рассказала педагог Ольга Спирина.

Настоящий самовар, лапти и угольный утюг - многие предметы дети увидели впервые. Теперь школьники знают, кто и как применял эти вещи в быту.

«Старые дедушка и бабушка - давно-давно-давно», - сформулировал свое понимание Никита Фадеев.

Все участники встречи были вовлечены в процесс. Потрогать старинные предметы хотел каждый.

Мероприятие проводилось в рамках Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!», которая продлится до 13 декабря.

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