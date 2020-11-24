Пензенцев приглашают посетить книжную выставку онлайн

24.11.2020 | 20:19

В видеостудии библиотеки имени М. Ю. Лермонтова кипит жизнь: проверяют, как работают камеры, есть ли выход в интернет, снимают ролики. Так идет подготовка к межрегиональной выставке-ярмарке. В 2020-м она состоится в онлайн-режиме. Официальное открытие намечено на 11:00 25 ноября.

«Теперь любой человек, не выходя из дома, со своего рабочего места может смотреть наши трансляции, общаться с авторами, задавать вопросы и узнавать для себя что-то новое и интересное.

Мы будем транслировать свои мероприятия во всех социальных сетях, поэтому человеку не нужно разбираться с какими-то новыми программами, интерфейсами, он просто выходит на площадку, на которой ему комфортно, будь то Instagram, Facebook, «ВКонтакте», YouTube. Можно на наш официальный сайт зайти и там все это увидеть», - рассказала сотрудник библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Екатерина Аксенова.

Книжная выставка-ярмарка проходит в Пензе ежегодно, и эта будет 12-й по счету. Раньше она всегда становилась ярким событием для горожан. Многие ждали мероприятия и старались посещать: можно было пообщаться с известными писателями - приезжали Захар Прилепин, Денис Драгунский, Петр Алешковский и многие другие звезды современной литературы.

В 2020 ярмарка обойдется без звездных гостей, но организаторы обещают, что менее интересной от этого не станет. В программе - лекции, презентации книг пензенских авторов, театрализованные читки, лингвистическая ассамблея и многое другое.

Все это - не только для взрослых. Воскресенье станет главным «детским» днем.

«Помимо лекций, строгих классических событий, у нас будут еще и мастер-классы, тренинги по актерскому мастерству, для самых маленьких в том числе. Можно всей семьей сесть перед компьютером или гаджетом и попробовать себя в таком интересном творческом ключе», - отметила Екатерина Аксенова.

Продолжается сотрудничество библиотеки с Домом русского зарубежья. В этом году организация в рамках ярмарки представляет выставку, посвященную эмиграции россиян в первые послереволюционные годы.

«Она сделана на основе фотодокументов, писем, карт и других важных материалов исторического плана, которые хранятся в Доме русского зарубежья», - пояснил ученый секретарь библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

Книжная ярмарка завершит свою работу 29 ноября.