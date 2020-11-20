В картинной галерее снимут серию фильмов об игрушках

20.11.2020 | 20:38

В картинной галерее будут снимать документальное кино. Небольшие фильмы, каждый продолжительностью 2,5-3 минуты. Серии посвятят игрушкам ручной работы.

«Я думаю, у многих галерея ассоциируется с картинами, но на самом деле это храм искусства, который хранит в своих фондах разные произведения изобразительного искусства, к которому относится и декоративно-прикладное в виде народных игрушек самых разных техник.

Наши сотрудники расскажут о том, какие игрушки есть в коллекциях картинной галереи, какие истории с ними связаны», - отметил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Впоследствии видеоролики разместят в интернете, в том числе на сайте учреждения культуры. Просветительский онлайн-проект назвали «В каждой избушке - свои игрушки».

«Все они очень веселые и позитивные, их очень хорошо держать в руках. Они сделаны из экологически чистых материалов, которые были в каждом крестьянском доме. Дети растут в нашей стране, и нам бы очень хотелось, чтобы они выросли и помнили свое родство», - рассказала методист Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Елена Ефремова.

Первый фильм снимут о матрешке. Многие считают ее исконно русским изобретением, но, как утверждают специалисты, подобные игрушки впервые в страну привезли из Японии и выглядели они иначе.

Уже к Новому году планируют завершить съемки всех серий.