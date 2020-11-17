В драмтеатре показали трагикомедию «Мачеха Саманишвили»

17.11.2020 | 20:30

В рамках фестиваля «Золотая провинция» пермский театр «У Моста» представил постановку «Мачеха Саманишвили». Эта труппа хорошо знакома пензенскому зрителю: она не раз выступала в городе на Суре. Большинство присутствующих - настоящие фанаты гостей.

«Актеры очень открыто и хорошо играют всегда», - отметил зритель.

«Мы пришли не просто так. У нас есть знакомая пермячка, она нас пригласила посмотреть на свой родной театр, очень разрекламировала, и нам стало интересно», - пояснила женщина.

Зал, согласно требованиям Роспотребнадзора, заполнили лишь на 50%. Соблюдение социальной дистанции и ношение медицинской маски обязательно. Но даже сквозь марлевую повязку было видно улыбку пензенского зрителя.

«Нас здесь ждут и любят. Приходят зрители, которые смотрели наши спектакли давно, приходят и говорят: мы снова с вами. Невероятно, такая любовь! Мы считаем, что это наша великая миссия - в тяжелые времена вселять в людей веру, любовь», - рассказал художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов (г. Пермь).

«Мачеха Саманишвили» - трагикомедия о грузинском парне, чей отец на старости лет решил жениться. Все семейство пытается помешать этой свадьбе, чтобы сохранить наследство. Спектакль поставлен по мотивам одноименной повести Давида Клдиашвили.