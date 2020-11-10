Юные пензенцы завоевали награды на Дельфийских играх России

10.11.2020 | 15:58

Девять юных талантов представили Сурский край на XIX молодежных Дельфийских играх России, которые проходят в дистанционном формате с 6 по 11 ноября.

Всего в играх приняли участие 1 706 участников из 72 регионов России. Представители Пензенской области выступали в пяти номинациях: «Сольное народное пение», «Цирковое искусство», «Эстрадное пение», «Изобразительное искусство» и «Художественное чтение».

Студент Пензенского колледжа искусств Роман Аржаев стал обладателем золотой медали Дельфийских игр в номинации «Сольное народное пение». В этой же номинации серебро завоевала 10-летняя ученица детской школы искусств Заречного София Борзова. Как уточнили в администрации закрытого города, она исполнила песни «Дороженька» и «Посею лебеду».

«В свои 10 лет София является лауреатом всероссийских и международных конкурсов», - добавили в пресс-службе мэрии Заречного.

Еще одна воспитанница зареченской ДШИ, Анна Шакуло, в номинации «Цирковое искусство» стала обладательницей специального диплома «За артистизм».

В номинации «Художественное чтение» студент Пензенского колледжа искусств Алексей Пименов отмечен дипломом «За тонкое раскрытие художественного образа».

«Дельфийские игры России проводятся ежегодно в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи», - напомнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.