В Пензе открылась выставка образцов древней керамики

22.10.2020 | 19:48

Это не просто горшки и черепки: в артефактах - история народа, жившего на юге России более 1 000 лет назад. В музее И. Н. Ульянова разместилась выставка «От кубышки до амфоры. Тайны керамики». Представлены лучшие образцы древней посуды из фондов Воронежского музея-заповедника «Дивногорье».

«Самый массовый археологический памятник - это керамика, но для глаз неархеолога она может показаться скучной, неинформативной. Эта выставка делает попытку развеять миф и демонстрирует керамику как один из основных источников изучения прошлого человека. В данном случае это делается на примере керамики салтово-маяцкой культуры - это культура Хазарского каганата», - сообщил заведующий отделением музея-заповедника Сергей Владимиров.

Выставка рассказывает, как гончар IX-X веков шаг за шагом создавал сосуд. Вглядываясь в горшки и кувшины, даже ощущаешь теплоту рук древнего мастера.

«Большой интерес представляют прежде всего целые сосуды, находки целых сосудов в раскопках - это большая редкость. Они дают нам четкое представление о том, как оно на самом деле было», - пояснил доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин.

Уникальная археологическая выставка будет работать до 13 января 2021 года.