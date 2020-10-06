Драмтеатр готовится к премьере спектакля «Чума на оба ваши дома!»

06.10.2020 | 20:43

На сцене Пензенского драматического театра идут последние репетиции нового спектакля, поставленного московским режиссером Александром Баркаром по одноименной пьесе Григория Горина. Это своеобразное продолжение шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», которое зритель должен был увидеть еще в марте. Но творческие планы спутал убийственный COVID-19, и премьеру пришлось отложить на полгода.

«Спектакль еще не вышел, а уже стал легендарным. Это радует, с одной стороны, а с другой - большая ответственность. Спектакль чрезвычайно актуален из-за ситуации в мире с коронавирусом, и вообще там много фраз, которые мы часто видим в программе новостей и в интернете», - пояснил художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

По задумке режиссера, то, что происходит на сцене, должно выглядеть как красочный комикс. с соответствующими яркими костюмами актеров, их движениями. В какой-то степени спектакль «Чума на оба ваши дома!» - это пророчество, которое, к сожалению, уже сбылось.

«Вы услышите практически идеально вписывающиеся в ситуацию слова, к примеру: «Закрылись города, повсюду карантины. Ни праздников, ни шествий, картина - печальней не придумаешь». Кто же мог подумать, что слова Меркуцио такой печальной правдой обернутся», - отметил режиссер спектакля Александр Баркар (г. Москва).

По мнению худрука драмтеатра, спектакль «Чума на оба ваши дома!» получился фестивальным. Когда труппа сможет вновь гастролировать, постановку представят на каком-нибудь фестивале - не исключено, что и на международном.

А пензенский зритель увидит премьеру уже в четверг, 8 октября. Главное, не пренебрегать индивидуальными средствами защиты - «чума» все-таки.