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Культура

Драмтеатр готовится к премьере спектакля «Чума на оба ваши дома!»

Печать

На сцене Пензенского драматического театра идут последние репетиции нового спектакля, поставленного московским режиссером Александром Баркаром по одноименной пьесе Григория Горина. Это своеобразное продолжение шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», которое зритель должен был увидеть еще в марте. Но творческие планы спутал убийственный COVID-19, и премьеру пришлось отложить на полгода.

«Спектакль еще не вышел, а уже стал легендарным. Это радует, с одной стороны, а с другой - большая ответственность. Спектакль чрезвычайно актуален из-за ситуации в мире с коронавирусом, и вообще там много фраз, которые мы часто видим в программе новостей и в интернете», - пояснил художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

По задумке режиссера, то, что происходит на сцене, должно выглядеть как красочный комикс. с соответствующими яркими костюмами актеров, их движениями. В какой-то степени спектакль «Чума на оба ваши дома!» - это пророчество, которое, к сожалению, уже сбылось.

«Вы услышите практически идеально вписывающиеся в ситуацию слова, к примеру: «Закрылись города, повсюду карантины. Ни праздников, ни шествий, картина - печальней не придумаешь». Кто же мог подумать, что слова Меркуцио такой печальной правдой обернутся», - отметил режиссер спектакля Александр Баркар (г. Москва).

По мнению худрука драмтеатра, спектакль «Чума на оба ваши дома!» получился фестивальным. Когда труппа сможет вновь гастролировать, постановку представят на каком-нибудь фестивале - не исключено, что и на международном.

А пензенский зритель увидит премьеру уже в четверг, 8 октября. Главное, не пренебрегать индивидуальными средствами защиты - «чума» все-таки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Самое время смотреть на эти кривляния на сцене.

Надеюсь закроют театры на вторую волну!

Гость||

Да, прикольно получилось, в тему)

Гость||

А вы бы хоть раз посмотрели, может чему нибудь и научились.

Гость||

А по названию подумал, что про Иоффе и Ходоса.)))))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По задумке режиссера, то, что происходит на сцене, должно выглядеть как красочный комикс.
Угу. Похоже, очередной кентавр-пензявр скрытых смыслов для тупой провинциальщины.

"Женихи были очень смешны, в особенности — Яичница. Вместо него выносили большую яичницу на сковороде. На моряке была мачта с парусом.

Напрасно купец Стариков кричал, что его душат патент и уравнительный. Он не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лакея Подколесин. Кочкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взимает с Германии. На кружках Эсмарха сыграли отходную. И занавес, навевая прохладу, захлопнулся."

Имя: Гость
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