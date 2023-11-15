Дед Мороз будет ждать поздравлений от пензенских детей

15.11.2023 | 11:28

В субботу, 18 ноября, российский Дед Мороз празднует день рождения. Эта дата была выбрана для поздравлений главному волшебнику страны в 2005 году на его родине - в Великом Устюге.

В десятый раз Дедушка побывает в свой день рождения в Пензенском областном драматическом театре. Как и в минувшие годы, дети смогут поговорить с ним по телефону - поздравить, рассказать стихотворение, спеть песенку.

Каждый, кто дозвонится до Деда Мороза, получит пригласительный билет на новогоднее представление у елки и на сказку «Приключения Буратино», которые пройдут в театре с 23 декабря по 8 января.

Звонки будут приниматься по телефону 8 (8412) 56-47-04 строго с 10:00 до 11:00 и только от детей.

В 2020, 2021 и 2022 году дозвониться смогли по 25 маленьких жителей Пензы, в 2019-м - около 30. Все они получили в подарок пригласительные билеты на новогодние представления в театре.

«Пожалуйста, не расстраивайтесь, если вдруг не удастся дозвониться. Желающих очень много, а телефон у Дедушки один, поэтому номер часто бывает занят - ведь с каждым из малышей нужно обязательно поговорить хотя бы пару минут. Помните самое главное - Дед Мороз всех любит», - подчеркнули в облдрамтеатре.