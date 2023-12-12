Златогорский захотел, чтобы люди «смотрели культуру» в тепле

12.12.2023 | 14:16

Глава Кузнецка Сергей Златогорский призвал не ждать «милостей от природы» и денег на обновление ДК «Родина».

Ранее горожане пожаловались, что Дом культуры запущен, требует ремонта, а также там не убираются должным образом.

«Вы не ждите десятков миллионов рублей и капитальных ремонтов. Вы мне свои предложения по тому, чтобы тепло было и в «Родине», и в «Юности», сформулируйте, исходя из наших скромных возможностей», - обратился Златогорский к подчиненным на совещании в администрации города в понедельник, 11 декабря.

Речь идет о проблемах, с которыми можно справиться в текущий момент.

«А то у нас там не всегда комфортно смотреть культуру», - добавил Сергей Златогорский.

В ДК «Родина» часто проходят выступления артистов, а также спектакли, которые привозят театры из различных городов страны. Однако состояние зала вызывает нарекания у кузнечан.

«Стыд и срам! Культурное заведение города - как свинарник», «Ужас, какой-то сарай», «Зал черный, неуютный, все старое, замытое, неприятно сидеть на таких креслах, не хочется туда идти», «Кошмарно, вчера были на спектакле, сам спектакль прекрасен, но зал... Холодрыга страшная, грязища, кресла кошмарные, и вся эта прелесть - за 2 400», - высказали горожане свое мнение в местной группе соцсети «ВКонтакте».