Сетевое издание|18+|Вторник|12 дек 2023|17:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Златогорский захотел, чтобы люди «смотрели культуру» в тепле

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Глава Кузнецка Сергей Златогорский призвал не ждать «милостей от природы» и денег на обновление ДК «Родина».

Ранее горожане пожаловались, что Дом культуры запущен, требует ремонта, а также там не убираются должным образом.

«Вы не ждите десятков миллионов рублей и капитальных ремонтов. Вы мне свои предложения по тому, чтобы тепло было и в «Родине», и в «Юности», сформулируйте, исходя из наших скромных возможностей», - обратился Златогорский к подчиненным на совещании в администрации города в понедельник, 11 декабря.

Речь идет о проблемах, с которыми можно справиться в текущий момент.

«А то у нас там не всегда комфортно смотреть культуру», - добавил Сергей Златогорский.

В ДК «Родина» часто проходят выступления артистов, а также спектакли, которые привозят театры из различных городов страны. Однако состояние зала вызывает нарекания у кузнечан.

«Стыд и срам! Культурное заведение города - как свинарник», «Ужас, какой-то сарай», «Зал черный, неуютный, все старое, замытое, неприятно сидеть на таких креслах, не хочется туда идти», «Кошмарно, вчера были на спектакле, сам спектакль прекрасен, но зал... Холодрыга страшная, грязища, кресла кошмарные, и вся эта прелесть - за 2 400», - высказали горожане свое мнение в местной группе соцсети «ВКонтакте».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Подслушано в Кузнецке»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте