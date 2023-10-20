В Пензе стартовал V Международный фестиваль «МаскерадЪ»

20.10.2023 | 12:09

В четверг, 19 сентября, в Пензе стартовал V Международный театральный фестиваль «МаскерадЪ». В этом году он посвящен фантастике.

В первый день саратовские артисты представили зрителям сказку Евгения Шварца «Тень» (16+). В региональном минкульте сообщили, что спектакль прошел с аншлагом и был тепло принят публикой.

Во второй день, 20 октября, на большую сцену выйдут хозяева фестиваля. Пензенский драмтеатр покажет постановку «Конец бессмертию!» (16+) по пьесе Карела Чапека «Средство Макропулоса».

21-го числа на малой сцене состоится камерный моноспектакль «Телефонный разговор» (12+) по рассказу Кира Булычева «Можно попросить Нину?» (пензенский драмтеатр), а на большой покажут фэнтези-притчу «Собаки-якудза» (16+) по пьесе Юрия Клавдиева (Театр юного зрителя города Заречного).

22 октября на малой сцене перед публикой предстанут калужские артисты с постановкой «Отчаянные мечтатели» (12+) по научно-фантастической повести своего земляка, основоположника современной космонавтики Константина Циолковского «Вне Земли».

23-го числа на большой сцене выступит Тамбовский академический драматический театр, представители которого презентуют спектакль по киносценарию Григория Горина «Формула любви» (12+).

24 октября на большую сцену выйдут артисты московского театра «Школа драматического искусства» с романтическим спектаклем «Рыбак и его душа» (18+) по сказке Оскара Уайльда.

25-го числа также на большой сцене московский «Театр на Юго-Западе» представит постановку Валерия Беляковича «Дракула» (16+) по мотивам романа Брэма Стокера.