В Пензенском драмтеатре показали спектакль «Конец бессмертию!»

06.07.2023 | 12:23

В среду, 5 июля, в Пензенском драматическом театре с аншлагом прошла премьера 230-го сезона - спектакль «Конец бессмертию!» (16+) по пьесе Карела Чапека «Средство Макропулоса».

«Мистическое расследование в двух частях» режиссер Кирилл Заборихин поставил в жанре «черной» трагикомической клоунады.

Сюжет таков: «Вот уже почти сто лет тянется судебное дело двух семейств о наследстве «Грегор против Пруса», но никакого определенного решения так и не удается принять - слишком мало фактов. Неожиданно для всех в дело вмешивается знаменитая, успешная, окруженная поклонниками певица Эмилия Марти, которая почему-то решила помочь одной из сторон. Она представляет адвокату совершенно неожиданные свидетельства, и при этом ей известны такие подробности о делах вековой давности, как будто она сама жила в те времена...»

Роль Эмилии Марти сыграла заслуженная артистка России Альбина Смелова, эта работа стала ее бенефисом.

«Простая, но стильная декорация из металла и пластика, черно-белые костюмы и выбеленные лица-маски актеров, красные шарики и шары как единственный реквизит - все это создавало таинственную и напряженную атмосферу фантастической истории о загадочном наследстве. И наверняка в этот вечер многие всерьез задумались - что же такое вечная жизнь и нужна ли она человечеству», - рассказали в драмтеатре.

Уточняется, что этим спектаклем 6 июля закроется театральный сезон. Зрители смогут вновь посетить культурное учреждение только в сентябре.