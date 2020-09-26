В Пензе откроется выставка работ молодых художников

26.09.2020 | 11:26

В пятницу, 2 октября, в Губернаторском доме в Пензе в 15:00 состоится открытие выставки «Молодежная», где будут представлены работы молодых членов регионального отделения Союза художников России, а также художников, пока еще не вступивших в его ряды.

Такая выставка проводится каждый год. Ее цель - поддержка талантливой в области изобразительного искусства молодежи. Экспозиция, по мнению организаторов, дает представление о том, чем живет молодое поколение живописцев, графиков и дизайнеров.

«Выставка проводится для создания творческой среды, в которой молодежь сможет выразить свои идеи и мысли, для раскрытия ее творческого потенциала, развития индивидуальных способностей художников, а также для соединения различных работ на одной площадке и создания яркой и многогранной экспозиции», - пояснили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Свои работы продемонстрируют выпускники Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого. Некоторые уже участвовали в проекте картинной галереи «Вернисаж дебютантов», а теперь демонстрируют свои произведения на выставках Союза художников России.