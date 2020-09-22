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Культура

Пензенскому краеведческому музею исполнилось 115 лет

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Хранители старины отмечают большой праздник - 115 лет исполнилось пензенскому краеведческому музею. Сразу же после учреждения его называли естественно-историческим, а появился он благодаря стараниям местных исследователей и ученых. Их фотографии выставлены в одной из экспозиций.

«Они заботились, чтобы те знания и сведения, которыми они обладали в области наук исторических и естественных, были переданы очередному подрастающему поколению. Самым замечательным местом для этого был музей», - рассказала врио директора краеведческого музея Надежда Кныш.

В коллекции изначально насчитывалось всего 105 предметов. Теперь их намного больше.

«Пензенский государственный краеведческий музей является одним из старейших научных и просветительских учреждений не только Пензенской области, но и всего Поволжья. В его фондах на сегодняшний день насчитывается более 130 тысяч наименований», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Две новые выставки организовали в честь дня рождения музея. Одну посвятили истории учреждения, экспонатами другой стали куклы из частной коллекции Веры Василенко. Мастерица сама шьет им наряды.

«Бывает, что и месяц вожусь, бывает, что за неделю делаю, - это зависит и от сложности костюма, и от материалов. Подобрать подходящие материалы - тоже большое дело, чтобы было похоже на настоящий костюм», - отметила коллекционер.

Музеи И. Н. Ульянова, В. О. Ключевского, Н. Н. Бурденко и народного творчества - подразделения областного краеведческого.

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Гость||

Может танк отдадут?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Пензенский государственный краеведческий музей является одним из старейших научных и просветительских учреждений не только Пензенской области, но и всего Поволжья. В его фондах на сегодняшний день насчитывается более 130 тысяч наименований», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Вот вместо всяких дырявых кентавров лучше бы предоставили краеведческому музею ещё одно здание для расширения экспозиции.Например памятник архитектуры дом с мезонином генерал-губернатора А.А.Панчуладзева /номер памятника архитектуры 5800068000,Номер ЕГРОКН 581410049460005/ улица Красная, 62.,практически рядом с музеем на другой стороне.

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