Сетевое издание|18+|Среда|16 сен 2020|20:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензе организовали выставку «И добрых дел букет»

Печать

В Лермонтовской библиотеке организовали выставку объемных картин. Полотна не только выглядят нестандартно, но и сделаны из необычных материалов.

«Здесь и стружка, и картон, и акварель, и все это перемешано - есть масло на меди, на картоне», - рассказал главный библиотекарь библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Андрей Горайко.

Дополняют объемные картины работы из серии «Нескучные скороговорки». Все они принадлежат кисти пензенского художника Виктора Москальца. Он регулярно устраивал персональные выставки. Мастер ушел из жизни весной этого года.

Виктор Титович причислял себя к авангардистам и порой сильно удивлял зрителей.

«Работа с необычными материалами, которых практически нет, - это интересно. Мне очень нравится гофрокартон и стружки, опилки», - признавался художник и скульптор.

«Выставка - самостоятельное явление, не вписывается ни в какие проекты, организована по инициативе наследника Виктора Москальца - Павла Викторовича, его сына, который озаботился тем, чтобы наследие отца работало на зрителей, не стояло в запасниках», - пояснил Андрей Горайко.

Открытие экспозиции «И добрых дел букет» провели без гостей. чтобы избежать большого скопления людей в условиях распространения коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте