В Пензе организовали выставку «И добрых дел букет»

16.09.2020 | 19:40

В Лермонтовской библиотеке организовали выставку объемных картин. Полотна не только выглядят нестандартно, но и сделаны из необычных материалов.

«Здесь и стружка, и картон, и акварель, и все это перемешано - есть масло на меди, на картоне», - рассказал главный библиотекарь библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Андрей Горайко.

Дополняют объемные картины работы из серии «Нескучные скороговорки». Все они принадлежат кисти пензенского художника Виктора Москальца. Он регулярно устраивал персональные выставки. Мастер ушел из жизни весной этого года.

Виктор Титович причислял себя к авангардистам и порой сильно удивлял зрителей.

«Работа с необычными материалами, которых практически нет, - это интересно. Мне очень нравится гофрокартон и стружки, опилки», - признавался художник и скульптор.

«Выставка - самостоятельное явление, не вписывается ни в какие проекты, организована по инициативе наследника Виктора Москальца - Павла Викторовича, его сына, который озаботился тем, чтобы наследие отца работало на зрителей, не стояло в запасниках», - пояснил Андрей Горайко.

Открытие экспозиции «И добрых дел букет» провели без гостей. чтобы избежать большого скопления людей в условиях распространения коронавируса.