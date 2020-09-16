В Пензе на глазах у зрителей создадут футуристические скульптуры

16.09.2020 | 13:20

В пятницу, 18 сентября, в 16:00 в Пензе состоится презентация выставочного проекта «Современное искусство: прошлое, настоящее, будущее». Она пройдет в Доме Бадигина (ул. Куйбышева, 3).

В первой части выставочного пространства - «Прошлое» - зритель сможет увидеть экспозицию нонконформизма и концептуального искусства 1980-2000-х годов из собрания Пензенской картинной галереи. Планируется выставить произведения Михаила Кулакова, Арона Буха, Валентины Ивашенцевой, Евгении Келлер, Виктора Москальца и других художников.

Вторая часть презентации - «Настоящее» - представляет собой работы современных скульпторов в технике contemporary art и футуристической скульптуры, в том числе из фондов Пензенской картинной галереи.

«Завершающей частью выставочного проекта станет экспозиция инсталляций и объемных пластических фигур современных авторов и студентов ПГУАС. Кроме того, запланирована выставка-перформанс, где на глазах у зрителей будут создаваться объемные футуристические скульптуры и макеты зданий будущего», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Для посетителей презентации пройдет мастер-класс по изготовлению объемной скульптуры из бумаги. Также можно будет сделать памятные фотографии с экспонатами.

«Вход на мероприятие свободный», - добавили в минкульте.