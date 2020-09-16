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Культура

В Пензе на глазах у зрителей создадут футуристические скульптуры

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В пятницу, 18 сентября, в 16:00 в Пензе состоится презентация выставочного проекта «Современное искусство: прошлое, настоящее, будущее». Она пройдет в Доме Бадигина (ул. Куйбышева, 3).

В первой части выставочного пространства - «Прошлое» - зритель сможет увидеть экспозицию нонконформизма и концептуального искусства 1980-2000-х годов из собрания Пензенской картинной галереи. Планируется выставить произведения Михаила Кулакова, Арона Буха, Валентины Ивашенцевой, Евгении Келлер, Виктора Москальца и других художников.

Вторая часть презентации - «Настоящее» - представляет собой работы современных скульпторов в технике contemporary art и футуристической скульптуры, в том числе из фондов Пензенской картинной галереи.

«Завершающей частью выставочного проекта станет экспозиция инсталляций и объемных пластических фигур современных авторов и студентов ПГУАС. Кроме того, запланирована выставка-перформанс, где на глазах у зрителей будут создаваться объемные футуристические скульптуры и макеты зданий будущего», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Для посетителей презентации пройдет мастер-класс по изготовлению объемной скульптуры из бумаги. Также можно будет сделать памятные фотографии с экспонатами.

«Вход на мероприятие свободный», - добавили в минкульте.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость||

Только не порнографию типа бездетной "семьи" или урода "Кентавра".

Гость||

На глазах это чтобы не видели

Гость||

Юрий Ткаченко нервно курит в сторонке!

Гость||

Гость писал(a):

Только не порнографию типа бездетной "семьи" или урода "Кентавра".
И не она же мать.

Гость||

Главное не забыть на входе провести тщательный досмотр и пригнать полицию,а то как бы кому то морды не набили .))))))))

Гость||

Гость писал(a):

Только не порнографию типа бездетной "семьи" или урода "Кентавра".
Вы забыли министерскую псевдо-маму,посадившую на яйца ребёнка.

Гость||

Гость писал(a):

Юрий Ткаченко нервно курит в сторонке!
Ну да,набор голов,торсов,рук,ног ,сисек,геометрических фигур и других причиндалов, и предметов из металла с неодимовыми магнитами ,конструктор безумного скульптора,сотвори "чудо чудное"!!!!! )))

Имя: Гость
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