Пензенцы оценили II Поволжский фестиваль циркового искусства

13.09.2020 | 18:54

Поволжский фестиваль циркового искусства состоялся, несмотря ни на что. Порядка пятидесяти участников собрались в Пензе, чтобы продемонстрировать свои способности. В течение нескольких часов выступали на сцене акробаты, жонглеры, эквилибристы. Номера оценивали члены жюри и зрители.

Для всех присутствовавших фестиваль стал долгожданным праздником: это первый цирковой форум после снятия ряда ограничений из-за коронавируса.

«Конкурсы есть конкурсы, ездить хочется. Должны были быть Дельфийские игры, на которые мы собирались ехать в город Омск. Пандемия немножечко отложила эти планы. Но мы не хотим думать о пандемии, мы хотим работать, выступать», - отметила преподаватель ДШИ в г. Заречном Галина Лялина.

Состоявшийся Поволжский фестиваль второй, первый был в прошлом году. В программе помимо выступлений участников - мастер-классы, шоу. Лучшие представители циркового искусства удостоились денежных премий и подарков.