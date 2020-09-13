Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 сен 2020|19:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
 

Культура

Пензенцы оценили II Поволжский фестиваль циркового искусства

Печать

Поволжский фестиваль циркового искусства состоялся, несмотря ни на что. Порядка пятидесяти участников собрались в Пензе, чтобы продемонстрировать свои способности. В течение нескольких часов выступали на сцене акробаты, жонглеры, эквилибристы. Номера оценивали члены жюри и зрители.

Для всех присутствовавших фестиваль стал долгожданным праздником: это первый цирковой форум после снятия ряда ограничений из-за коронавируса.

«Конкурсы есть конкурсы, ездить хочется. Должны были быть Дельфийские игры, на которые мы собирались ехать в город Омск. Пандемия немножечко отложила эти планы. Но мы не хотим думать о пандемии, мы хотим работать, выступать», - отметила преподаватель ДШИ в г. Заречном Галина Лялина.

Состоявшийся Поволжский фестиваль второй, первый был в прошлом году. В программе помимо выступлений участников - мастер-классы, шоу. Лучшие представители циркового искусства удостоились денежных премий и подарков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте