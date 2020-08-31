В Пензе открыли выставку сердобской художницы «С любовью о России»

31.08.2020 | 19:48

Исключительно родные просторы изобразила на своих полотнах Юлия Сивунова. Жительница Сердобска приехала в областной центр на открытие персональной выставки. Ее экспозиция называется «С любовью о России».

Три десятка картин представлены на суд зрителей. Над ними выпускница Пензенского художественного училища трудилась на протяжении последних двух лет.

«Я живу в достаточно маленьком городе, который окружен селами небольшими, и не писать деревню в принципе невозможно. Любовь к деревне и к селу, к малой родине всегда есть.

Вообще обожаю пленэр, именно работу на пленэре, когда художник идет на свежий воздух и пишет», - рассказала она.

Выставка Юлии Сивуновой организована в рамках творческого проекта «Вернисаж дебютантов». Его главная цель - познакомить публику с творчеством начинающих мастеров.

«Она смелая девушка, смелая молодая художница. Она пишет больше всего пейзажей сельских. Казалось бы, трудно чем-то удивить, но в каждом ее пейзаже видна рука мастера, ее творческая индивидуальность», - пояснил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Экспозиция «С любовью о России» открылась в Губернаторском доме.