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Культура

Пензенская картинная галерея проведет онлайн-экскурсию по залам Европы

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Пензенская картинная галерея готовится провести прямую трансляцию экскурсии «Шедевры западноевропейского искусства из коллекции Пензенской картинной галереи» в своей группе в соцсети «ВКонтакте», на YouTube-канале и на портале «Культура.рф».

После масштабной реэкспозиции залов стран Европы количество картин значительно увеличилось.

Зал Италии обновился более чем наполовину, взамен двух изъятых работ добавлено 9, и теперь в общей сложности представлено 22 живописных полотна художников XVII-XIX вв., отражающих развитие итальянского искусства от эпохи барокко до позднего академизма.

Полностью изменился бывший зал голландского и фламандского искусства. Теперь он носит название зала северного искусства - Фландрии, Голландии и Германии. В нем выставлено 29 работ, в том числе 12 новых произведений. Впервые в истории галереи введен экспозиционный блок немецкого искусства.

Обновился и зал французского искусства. Как и в зале Италии, в нем выстроен четкий экспозиционный ряд по принципу историзма. Развитие французского искусства можно проследить от классицизма до импрессионизма, включая периоды барокко, рококо и академизма. В зале появилось 5 новых полотен, а всего их количество достигло 31.

«Точная дата трансляции будет объявлена чуть позже», - сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

готовится провести прямую трансляцию экскурсии
Прямую или как обычно запись выставят?

Имя: Гость
Комментарий:

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