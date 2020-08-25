Пензенцев приглашают в областную библиотеку на «Ночь кино»

25.08.2020 | 15:54

В Пензенской области пройдет акция «Ночь кино». Жители областного центра смогут бесплатно посмотреть фильмы в субботу, 29 августа.

Показ состоится в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. В 18:00 гостям покажут мультипликационную ленту «Иван Царевич и Серый Волк - 4», в 18:30 - квиз «КиноНостальгия», в 20:00 - художественный фильм «Холоп», а в 22:00 - «Лед-2».

«В связи с общеизвестной ситуацией билетов будет намного меньше, чем прежде, поэтому успевайте забронировать для себя лучшие места», - обратились к пензенцам в пресс-службе минкульта области.

Заказать билеты можно на сайте библиотеки lermontovka.timepad.ru.

«Ночь кино» пройдет и в Заречном. Жителей закрытого города приглашают на сеансы под открытым небом в зоне отдыха «Лесная». Демонстрировать ленты начнут в 20:10.