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Культура

Пензенцев приглашают в областную библиотеку на «Ночь кино»

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В Пензенской области пройдет акция «Ночь кино». Жители областного центра смогут бесплатно посмотреть фильмы в субботу, 29 августа.

Показ состоится в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. В 18:00 гостям покажут мультипликационную ленту «Иван Царевич и Серый Волк - 4», в 18:30 - квиз «КиноНостальгия», в 20:00 - художественный фильм «Холоп», а в 22:00 - «Лед-2».

«В связи с общеизвестной ситуацией билетов будет намного меньше, чем прежде, поэтому успевайте забронировать для себя лучшие места», - обратились к пензенцам в пресс-службе минкульта области.

Заказать билеты можно на сайте библиотеки lermontovka.timepad.ru.

«Ночь кино» пройдет и в Заречном. Жителей закрытого города приглашают на сеансы под открытым небом в зоне отдыха «Лесная». Демонстрировать ленты начнут в 20:10.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в 20:00 - художественный фильм «Холоп»
Бездарная комедия.penzainform.ru писал(a):
а в 22:00 - «Лед-2»
Плохая спортивная драма.penzainform.ru писал(a):
В 18:00 гостям покажут мультипликационную ленту «Иван Царевич и Серый Волк - 4»
Самая хорошая была первая часть. Но детям 6 лет на которых ориентирована 4 часть зайдёт любой мультфильм. Это ведь дети. А это мультик.

Гость||

Я б на порно сходил.

Имя: Гость
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