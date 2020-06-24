Пензенцы показали творческие способности на онлайн-фестивале

24.06.2020 | 18:48

Студенты, выпускники и преподаватели приняли участие в праздничной акции «Наша Победа». Не остался в стороне и полковник в отставке Алексей Шульман. 4 мая он отметил свое 95-летие.

«Мы надеемся, что ваше поколение не забудет те боевые подвиги, которые совершило старшее поколение для будущей жизни», - отметил ветеран, а затем исполнил песню.

Свои творческие способности и мастерство демонстрировали и совсем юные участники онлайн-фестиваля.

«Я в этот день тебе всегда стихи писала,

А ты читал и улыбался так тепло.

Я сердцем с детства уважение впитала

К великим людям, победившим кровью зло…» - продекламировала Милена Зимина.