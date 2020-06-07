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Культура

В Пензенской области в электронный вариант переведут 60 редких книг

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Теперь о «злодеяниях Робеспьера и его главных сообщников Марата, Кутона, Сен-Жюста и прочих» можно спокойно прочитать в Пензенской электронной библиотеке. Сочинение Дезессара, который называл французского революционера не иначе как подлейшим лицемером и лютейшим извергом, стало доступным благодаря оцифровке.

Сотрудников Лермонтовской библиотеки мнение автора о политическом деятеле не волнует. Главное, что увековечен книжный раритет, созданный в 1802 году.

«Это особый род документов, который относится к Национальному библиотечному фонду наравне с обязательным экземпляром. Фонд состоит на специальном государственном учете. Книжные памятники - это особо ценные части Национального библиотечного фонда», - пояснила главный библиотекарь Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Людмила Липилина.

Такая работа ведется по всей стране в рамках национального проекта «Культура». Поместить в российскую электронную библиотеку до 2024 года планируется 48 000 книжных памятников. В Пензенской области в электронной вариант переведут 60 редких экземпляров. Пока читателям доступны только пять.

«Здесь «Записки о некоторых народах и землях средней части Азии», «История о князе Якове Федоровиче Долгорукове», «Опыт повествования о России», «Начертания российской истории». Как мы видим из названий этих книг, в основном это исторические документы. Нам важна история наша, важно посмотреть, как она прослеживается у разных авторов», - отметила Людмила Липилина.

Процесс оцифровки происходит в несколько шагов. Первый - сканирование документов. Затем полученные копии редактируют по яркости, фону и цвету. Третий этап самый долгий. Программа не всегда понимает старинные буквы и витиеватости.

«Мы вручную исправляем ошибки, когда неправильно распознаны слова», - описала характер работы главный библиотекарь сектора оцифровки Екатерина Юленкова.

И только затем документ приводится в специальный формат, который можно публиковать для чтения.

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